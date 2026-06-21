Tenista Serena Williams vai competir em singulares em Wimbledon

A tenista regressou aos 'courts' recentemente, neste mês de junho, mas na variante de pares, perdendo nos quartos de final do torneio de Queen's.

LoA tenista norte-americana Serena Williams, a segunda jogadora na história com mais vitórias em torneios de Grand Slam, vai competir em Wimbledon, aos 44 anos, informou hoje a organização.



Serena Williams DR

"Isto não é um exercício. Serena Williams disputará os singulares femininos em 2026, graças a um 'wild card'", escreveu a organização na rede social X.

A antiga número um mundial, segunda jogadora da era Open com mais títulos em Wimbledon, sete, em igualdade com a alemã Steffi Graff e a dois da sua compatriota Martina Navratilova, não compete em singulares desde 2022, no Open dos Estados Unidos.

A tenista regressou aos 'courts' recentemente, neste mês de junho, mas na variante de pares, perdendo nos quartos de final do torneio de Queen's.

Em Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam, a disputar entre 29 de junho e 12 de julho, a tenista competirá também em pares, variante na qual deverá fazer dupla com a sua irmã Venus, dois anos mais velha e que tem continuado a competir no circuito.

No seu palmarés, Serena Williams tem 23 títulos de torneios de Grand Slam, apenas menos um do que a australiana Margaret Court e em Wimbledon venceu em 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 e 2016, em singulares.

Em pares conta também com seis títulos no mais conceituado torneio de relva do circuito mundial de ténis.