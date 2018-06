Ahmed Musa bisou o marcador.



A Nigéria bateu a Islândia por 2-0, com um bis de Ahmed Musa aos 49 minutos e 75'. O jogador nigeriano, avançado do CSKA de Moscovo, inaugurou o marcador no início do segundo tempo graças a um passe de Victor Moses, e repetiu a façanha na segunda parte num remate que até contornou o guarda-redes Hannes Thor Halldorsson.



Os islandeses foram a equipa mais perigosa durante a primeira parte com 4 ocasiões de golo: dois remates de Gylfi Sigurdsson 83' e 5'), um de Finnbogason ao lado (45') e um cabeceamento de Boedvarsson ao lado (45+1'). Porém, falharam um penálti já na segunda parte com uma jogada de Gylfi Sigurdsson, que falhou a baliza por uma distância considerável aos 79 minutos.



A Nigéria e Islândia jogaram na Volvograd Arena na segunda jornada do Grupo D, onde também estão a Argentina e Croácia (que se defrontaram na quinta-feira, com uma vitória por 3-0 da Croácia).



A selecção africana perdeu o primeiro jogo com a Croácia na ronda inaugural por 2-0. Os islandeses, presentes pela primeira vez num Mundial de futebol, ganharam 1-0 à selecção de Lionel Messi. A Argentina estava a torcer para este resultado, que os ajuda nas contas para passar aos oitavos-de-final.