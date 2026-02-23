Sábado – Pense por si

Desporto

Famalicão vence na receção ao Casa Pia e sobe ao sexto lugar

Lusa 22:21
O Famalicão venceu esta segunda-feira por 2-0 na receção ao Casa Pia, no encerramento da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e subiu ao sexto lugar da tabela.

Rafa (Famalicão) disputa a bola com Jérémy Livolant (Casa Pia) em jogo da Primeira Liga de Futebol
Rafa (Famalicão) disputa a bola com Jérémy Livolant (Casa Pia) em jogo da Primeira Liga de Futebol José Coelho/Lusa

Em Vila Nova de Famalicão, a equipa da casa adiantou-se no marcador com um golo de Mathias De Amorim, aos 31 minutos, com o francês Joujou, aos 81, a fixar o resultado final.

Com este triunfo, os famalicenses, que somaram o terceiro triunfo consecutivo em casa, intercalados com duas derrotas fora, sobem ao sexto lugar, com 35 pontos, a cinco do Gil Vicente e com mais dois do que Estoril Praia e Moreirense, enquanto o Casa Pia, que não perdia há quatro jogos, é 13.º, com 22.

