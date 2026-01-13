Fábio Veríssimo é o árbitro do clássico da Taça

Juiz regressa ao Dragão, cerca de dois meses após a polémica do FC Porto-Sp. Braga.

Fábio Veríssimo é o árbitro nomeado para o FC Porto-Benfica da Taça de Portugal, esta quarta-feira à noite, e regressa ao Dragão cerca de dois meses após a polémica do FC Porto-Sp. Braga da Liga Portugal Betclic.



Fábio Veríssimo expulsou delegado ao jogo dos dragões

Esse encontro ficou marcado por episódio reportado pelo árbitro, dando conta de que ao intervalo do jogo o televisor do seu balneário emitia, em loop, imagens de um lance de golo anulado a Froholdt e, após o final da partida, imagens de um jogo entre FC Porto e Benfica de um torneio de infantis dirigido por Veríssimo.

Na sequência, o Conselho de Disciplina abriu um processo e os dragões acabaram por ser multados, no final de dezembro passado, em 12.750 euros. O FC Porto não tardou a apresentar recurso no TAD (Tribunal Arbitral do Desporto), processo que ainda está em curso.

Equipa de arbitragem completa:

Árbitro - Fábio Veríssimo (AF Leiria)

Assistentes - Pedro Martins e Hugo Marques

4.º árbitro - Miguel Nogueira

VAR - Luís Ferreira

AVAR - Nuno Eiras