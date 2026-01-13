Sábado – Pense por si

Do guarda-redes que treinava com coelhos ao goleador de fato: figuras e histórias do clássico na Taça

Carlos Torres
Carlos Torres 11:24

FC Porto e Benfica medem forças esta quarta-feira num clássico repleto de memórias.

O FC Porto-Benfica deste dia 14 será o 29º confronto entre os grandes rivais na Taça de Portugal, com as águias a serem muito mais bem sucedidas: venceram oito das 10 finais e seguiram em frente em 12 das 18 eliminatórias contra os dragões.

