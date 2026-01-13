Sábado – Pense por si

A breve mensagem com que Xabi Alonso se despediu do Real Madrid: "Não correu como gostaria"

Treinador espanhol recorreu às redes sociais.

No dia seguinte a ter sido , Xabi Alonso recorreu às redes sociais para se despedir dos merengues. Numa curta mensagem, o treinador espanhol lamentou que tenha chegado ao fim "uma etapa que não correu como gostaria".

"Concluí esta etapa profissional que não correu como gostaria. Treinar o Real Madrid foi uma grande honra e responsabilidade. Agradeço ao clube, aos jogadores e, sobretudo, aos adeptos pela confiança e apoio. Saio com respeito, gratidão e com o orgulho de ter feito o melhor possível", escreveu, na rede social Instagram.

Nos 34 jogos oficiais em que orientou o Real Madrid, Xabi Alonso conseguiu 24 vitórias, quatro empates e seis derrotas. O desaire frente ao Barcelona (2-3), na final da Supertaça de Espanha, ditou o adeus.

