A breve mensagem com que Xabi Alonso se despediu do Real Madrid: "Não correu como gostaria"

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.

A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail

No dia seguinte a ter sido demitido do comando técnico do Real Madrid, Xabi Alonso recorreu às redes sociais para se despedir dos merengues. Numa curta mensagem, o treinador espanhol lamentou que tenha chegado ao fim "uma etapa que não correu como gostaria".



Xabi Alonso despediu-se do Real Madrid com breve mensagem nas redes sociais

"Concluí esta etapa profissional que não correu como gostaria. Treinar o Real Madrid foi uma grande honra e responsabilidade. Agradeço ao clube, aos jogadores e, sobretudo, aos adeptos pela confiança e apoio. Saio com respeito, gratidão e com o orgulho de ter feito o melhor possível", escreveu, na rede social Instagram.

Nos 34 jogos oficiais em que orientou o Real Madrid, Xabi Alonso conseguiu 24 vitórias, quatro empates e seis derrotas. O desaire frente ao Barcelona (2-3), na final da Supertaça de Espanha, ditou o adeus.