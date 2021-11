F1: Hamilton vence no Qatar e encurta diferenças no campeonato para Verstappen

Britânico nunca perdeu o comando da corrida e a diferença para o líder do campeonato é agora de apenas oito pontos. Max foi segundo e Fernando Alonso terceiro - sete anos depois do seu último pódio.

O britânico Lewis Hamilton, da Mercedes venceu hoje o Grande Prémio do Qatar do Mundial de Fórmula 1, encurtando para oito pontos a diferença para o líder do campeonato, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, que terminou a 20ª prova da competição em segundo.







O sete vezes campeão mundial partiu do primeiro lugar da grelha e dominou a corrida, nunca perdendo o lugar, acabando com 25,743 segundos de vantagem sobre o piloto da Red Bull, que tinha recebido uma penalização de cinco lugares na grelha e começado a corrida do sétimo lugar.Em terceiro ficou o espanhol Fernando Alonso, da Alpine, sete anos depois do seu último pódio - que tinha acontecido na Hungria, em 2014. Este é o 98.º pódio da carreira do duas vezes campeão mundial de F1.Numa altura em que faltam apenas duas provas por correr, na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos, Max Verstappen mantém a liderança do campeonato, com 351.5 pontos, mas a distância sobre Hamilton é agora de oito pontos, que tem 343.5 pontos conquistados até ao momento. No terceiro lugar está o outro Mercedes, Valtteri Bottas, que não terminou a prova, com 203 pontos - mais 13 que o companheiro de Verstappen - Sergio Perez.No campeonato de construtores, a liderança da Mercedes encurtou-se e é agora de apenas cinco pontos para a Red Bull.