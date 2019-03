Manuel dos Santos diz que "comentários devem ser entendidos num quadro de análise desportiva".

O eurodeputado do PS Manuel dos Santos voltou esta quinta-feira a referir-se a Sérgio Conceição no Twitter.



"Estou surpreendido com a dimensão mediática que atingiram alguns comentários que publiquei a cerca de afirmações de outros, sobre o treinador do FCP Sérgio Conceição. Os meus comentários devem ser entendidos, apesar da sua errada formulação, num quadro de análise desportiva", escreveu o eurodeputado hoje, depois de no fim de semana ter acusado o treinador do FC Porto de ser "um complexado e aldrabão compulsivo", como Record noticia esta quinta-feira.



"Na sequência do tuíte anterior, informo que a minha apreciação sobre agentes desportivos, se limita apenas à apreciação das paixões clubísticas. Sem embargo, naturalmente, da inadequada formulação que utilizei e que, profundamente, lamento", referiu esta quinta-feira.