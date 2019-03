Militão confirmado oficialmente no Real Madrid

O contrato é válido por seis temporadas.

O Real Madrid e o FC Porto anunciaram a contratação de Militão. O contrato é válido por seis temporadas.



"A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, nos termos do artigo 248º nº1 do Código dos Valores Mobiliários, vem informar o mercado que chegou a um acordo com o Real Madrid para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva do jogador profissional de futebol Eder Militão pelo valor da cláusula de rescisão de 50.000.000 € (cinquenta milhões de euros), com efeitos no final da época", refere o comunicado divulgado esta quinta-feira pelo FC Porto.