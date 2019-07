Na quarta-feira, Holanda e Suécia disputam a outra meia-final, a partir das 20:00 (hora de Lisboa), também em Lyon.



A final do Mundial2019 está agendada para domingo, em Lyon, enquanto o encontro que define os terceiro e quarto lugares joga-se na véspera, em Nice.

Os Estados Unidos, campeões em título, venceram hoje por 2-1 a Inglaterra e apuraram-se para a final do Campeonato do Mundo de futebol feminino, num encontro que se realizou em Lyon, França.Christen Press, aos 10 minutos, e Alex Morgan, aos 31, anotaram os golos das norte-americanas, sendo que, pelo meio, Ellen White repôs a igualdade, aos 19, numa partida em que as inglesas desperdiçaram uma grande penalidade, aos 84, e ainda terminaram reduzidas a 10 elementos, por expulsão de Millie Bright.