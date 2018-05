O conselho de administração do Sporting está reunido com a equipa técnica liderada por Jorge Jesus. Segundo o Correio da Manhã , o encontro está a ter lugar no Estádio José de Alvalade.O Expresso adianta que o departamento de scouting e o departamento médico. Segundo a SIC, os jogadores também devem ser ouvidos pelo presidente do clube.A reunião entre administração e o equipa técnica ocorre menos de 24 horas antes dos "leões" perderem a última jornada da I Liga, frente ao Marítimo, e consequentemente falharem o acesso às pré-eliminatórias de qualificação para a Liga dos Campeões.