Espanhol Xabi Alonso é o novo treinador do Chelsea

O espanhol Xabi Alonso vai ser o novo treinador do Chelsea com um contrato por quatro anos, anunciou este domingo oficialmente o clube inglês apontando que o novo técnico assume funções a 1 de julho.



Xabi Alonso vai treinar o Chelsea EPA

Numa publicação no 'site' oficial dos londrinos, o Chelsea descreve Xavi Alonso como "uma das figuras mais respeitadas do futebol moderno".

"O Chelsea Football Club tem o prazer de anunciar a contratação de Xabi Alonso como treinador da equipa masculina. O espanhol assumirá o cargo a 1 de julho de 2026, depois de ter assinado um contrato de quatro anos com o clube de Stamford Bridge", lê-se na publicação.

O clube destaca, ainda, que o técnico espanhol chega ao Chelsea "com experiência em clubes de alto nível europeu, tendo treinado no Real Madrid e no Bayer Leverkusen, onde conduziu o clube alemão ao primeiro título de campeão da sua história".

Xabi Alonso, de 44 anos, vai orientar, no Chelsea, os portugueses Dário Essugo, Pedro Neto e Geovany Quenda.

O Chelsea perdeu recentemente a final da Taça de Inglaterra para o Manchester City.