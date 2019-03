Na sexta-feira, Portugal empatou com a Ucrânia no primeiro jogo do apuramento para o campeonato europeu.

Espanha e Itália entraram este sábado a ganhar na fase de qualificação para o Euro2020 de futebol, de que se disputaram hoje mais oito jogos, dos grupos D, F e J.



Os espanhóis começaram a sua participação em Valência e conseguiram um triunfo muito 'sofrido' sobre a Noruega, por 2-1, só decidido a 20 minutos do fim com a grande penalidade convertida por Sergio Ramos.



Antes, 'la roja' tinha-se adiantado, aos 16, através de Rodrigo, mas depois 'permitiu' o empate aos 65, com o penálti de Joshya King.



No grupo F, o comando é tripartido, já que nos outros jogos - Suécia-Roménia e Malta-Ilhas Faroé - se registou exatamente o mesmo resultado.



Na Dacia Arena de Udine resultou em cheio a estreia de Moise Kean pela seleção oficial, já que o segundo golo dos transalpinos aos finlandeses, aos 74 minutos, foi finalização do jovem (19 anos) avançado da Juventus, a passe de Immobile.



Nicolo Barella tinha aberto o marcador, logo aos sete minutos.



A exemplo do grupo F, também a liderança no grupo J é dividida por três, depois de terem encerrado com 2-0 o Liechtenstein-Grécia (vitória grega) e o Bósnia-Herzegovina-Arménia.



Em Vaduz, foram titulares pelos helénicos dois jogadores do Benfica: o guarda-redes Vlachodimos e também Samaris.



No outro grupo que teve jogos nesta jornada, o D, sobressai a vitória da Suíça (sem Seferovic, que continua lesionado) na Geórgia, por 2-0. Em Gibraltar, a República da Irlanda passou pela margem mínima, 1-0, enquanto que a Dinamarca folgou.