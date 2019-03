Ministério Público abriu inquéritos criminais a transferências e contratos de imagem de jogadores. Em causa estão suspeitas de fraude fiscal e lavagem de dinheiro.

O Ministério Público está a investigar transferências e contratos de direitos de imagem de jogadores de futebol. Os inquéritos, abertos pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), seguiram-se a comunicações recebidas do Fisco por suspeita de fraude fiscal e branqueamento de capitais.



Desde 2016, na sequência do Football Leaks, o Fisco tem passado a pente fino os negócios do futebol, cujas principais transferências - entre Benfica, FC Porto, Sporting e Braga - atingem um valor total acumulado superior a 520 milhões de euros.



