No verão de 2013, Bruma saiu do Sporting num processo litigioso que teve o FC Porto como interessado mas que acabou com o jogador no Galatasaray por 12 milhões de euros e uma cláusula anti-rivais de cinco anos colocada pelo então presidente leonino, Bruno de Carvalho.

Nessa altura, o empresário do jogador, Catió Baldé, andou nas bocas do mundo por causa da polémica saída. Foi ele que o trouxe da Guiné-Bissau para o Sporting com 13 anos e era visto como um pai para o jogador – em maio desse ano, o agente ofereceu a Bruma um Mercedes C220, no valor de 47 mil euros, um presente por ele ter tirado a carta de condução.

Catió Baldé queixou-se, mais tarde, do comportamento de Bruno de Carvalho na altura: "Nos primeiros dias de mandato de Bruno de Carvalho, em 2013, um ‘exército armado’ da Juve Leo fez um cerco a um hotel onde estava o Bruma. Viram-no e disseram-lhe que ele tinha de os acompanhar, pois o Bruno de Carvalho queria ter uma conversa", revelou o empresário, detalhando a "fuga" do agora jogador do PSV Eindhoven.



"O Bruma meteu-se no carro em direção ao IC19 e ligou-me e ao dr. Bebiano Gomes [advogado]. Fomos ter com ele a Massamá, onde já estavam muitos carros parados. Corajosamente, o Bruma enfrentou-os e o dr. Bebiano ligou à PSP de Monte Abraão. Quando se aperceberam, esses elementos ameaçaram-nos e fugiram. Fizemos participação do caso e decidimos que o Bruma tinha de sair de Portugal. Esteve ‘acantonado’ três semanas no Dubai. Ficou bem claro que foi Bruno de Carvalho a ordenar o rapto, para o obrigar a assinar um novo contrato. Após o pedido de rescisão não ter sido reconhecido, reuni-me com Bruno de Carvalho e chegámos a um acordo para transferi-lo para o Galatasaray. Nestas reuniões, ele confessou-me que aquilo era somente para assustar o Bruma".





Nessa altura, Bruno de Carvalho atacou várias vezes Catió Baldé pelo seu comportamento "mercenário". E após as saídas de Moreto Cassamá e Idrisa Sambú, de 15 anos, para o FC Porto (o empresário era Catió Baldé), também nesse verão, comentou: "Não posso, ao fim de renovar com 19 jogadores, ter dois miúdos que destroem todo o trabalho que fizemos. No momento em que me disseram [Catió Baldé] que ou eu cedia às condições ou eles iam para o FC Porto, ofereci-me para, se fosse necessário, eu levá-los no meu carro e deixá-los à porta do estádio". Bruno de Carvalho referiu ainda que o FC Porto pretendia "um elefante grande" (referindo-se a Bruma), mas acabou por "levar apenas dois pequenos".

Entretanto, tanto Idrisa Sambú como Moreto Cassamá já saíram do FC Porto, sem nunca jogarem pela equipa principal. Idrisa Sambú foi o primeiro: em fevereiro de 2017, com 18 anos, transferiu-se para o Spartak de Moscovo, e até já deu uma entrevista à SÁBADO, a criticar a pouca aposta na formação por parte do FC Porto. Em janeiro de 2019, foi a vez de sair Moreto Cassamá, que Catió Baldé apontava como "uma mistura de Xavi e Iniesta". Foi para o Rennes, da I Divisão francesa, por 3 milhões de euros.

Seis anos depois, Catió Baldé voltou a estar no olho do furacão, de novo com Bruma, com a sua transferência para o FC Porto dada como certa nesta última semana de junho e depois abortada. Segundo a versão dos azuis e brancos, revelada no programa Mercado, no Porto Canal, na quarta-feira, 26 de junho, o empresário Catió Baldé informou os responsáveis do FC Porto que Bruma, nos alemães do RB Leipzig, teria interesse em mudar-se para os dragões. A proposta inicial foi de 8 milhões para o clube alemão e 1,4 milhões de euros limpos por ano como salário do jogador. Terá mesmo havido um pré-acordo entre Catió Baldé e o FC Porto, que depois caiu por terra quando Bruma pediu um salário mais elevado e o próprio agente também terá exigido um aumento da comissão pela transferência, acabando o PSV Eindhoven por conseguir contratar o avançado.

Catió Baldé, já na Holanda com o jogador, garantiu no entanto que "Bruma não preferiu o PSV por questões de dinheiro". "O que se passou foi muito simples: foi uma opção de continuar a carreira no estrangeiro. Foi isto o que mais pesou na decisão. Os familiares e o empresário podem ter várias ideias, mas no final o jogador é que tem de decidir, e ele preferiu continuar no estrangeiro", adiantou à TVI 24.

"O FC Porto ia pagar o mesmo valor que o PSV vai pagar ao Leipzig [15 milhões de euros]. Em relação às questões financeiras para o jogador, também não é por aí, até porque as condições não diferem muito. As pessoas do FC Porto sabem de todo o esforço que foi feito para que ele fosse para o clube, mas há a vontade própria do atleta. E quando ele me diz que quer continuar a carreira no estrangeiro, para mim isso é decisivo".

A SÁBADO relembra aqui como Bruma foi descoberto por Sidico Queitá em Bissau e foi depois encaminhado para o Sporting por Catió Baldé (num texto publicado na revista a 18 de julho de 2013), e republica uma rara entrevista a Catió Baldé (saiu na SÁBADO de 1 de agosto de 2013), em que o agente fala de questões mais pessoais, desde as macumbas que fazia para ganhar os jogos ao Benfica de Bissau ao período complicado que passou na sua vida, e que o levou a ficar preso três anos.

Sidico Queitá viu Bruma pela primeira vez nas ruas de Bissau e ficou surpreendido com o jeito do rapaz de 7 anos. "Vi-o a jogar futebol com uma bola feita com meias velhas. Estava com outros miúdos numa rua perto de casa dele. Percebi logo que tinha muita qualidade", contou o treinador guineense à SÁBADO nesse verão de 2013.

Foi falar com a mãe de Bruma para o levar para a Academia Demba Sanó, onde trabalhava. Mas não conseguiu convencê-la logo: ela precisava dele para a ajudar a vender lenha e sugeriu-lhe que ficasse com o irmão mais velho, Mesca – esteve nos juniores do Chelsea e nesse ano de 2013 estava no Fulham, da I Liga inglesa [entretanto passou pelo AEL Limassol, de Chipre, e agora está no Beroe, da Bulgária].

Apesar da pouca vontade da mãe, Sidico insistiu que queria Bruma. Nos seis anos seguintes, Armindo Tué Na Bangna (foi ele próprio que em miúdo escolheu ser conhecido por Bruma) tornou-se uma das estrelas da Academia Demba Sanó, uma das principais da Guiné-Bissau. O jogador, hoje com 24 anos, era sempre um dos melhores marcadores nas camadas jovens.

"Um dia estávamos a fazer um jogo de infantis e perdíamos por 2-0. Chegou o Bruma e disse para o meter que ele ia marcar quatro ou cinco golos. E marcou", contou Sidico.

O treinador lembra-se que em miúdo Bruma passava o tempo a falar de Cristiano Ronaldo. "Queria ser como ele. Dizia que um dia ainda o iria procurar para que ele lhe ensinasse todas as técnicas de marcação de bolas paradas". Não se sabe se Bruma lhe pediu mesmo isso, mas a verdade é que já coincidiram os dois na selecção, pois Bruma já fez sete jogos por Portugal, tendo-se estreado a 12 de novembro de 2017, num particular frente à Arábia Saudita.

Em 2008, tinha Bruma 13 anos, Catió Baldé levou-o para o Sporting. "Quando ele foi para Portugal, estava com medo. Falava muito mal português", conta Sidico. Bruma ainda foi fazer testes ao estádio da Luz, mas como os responsáveis do Benfica não o quiseram, foi para o Sporting.

A 1 de agosto de 2013, a SÁBADO entrevistou Catió Baldé, hoje com 55 anos. E ele revelou, entre outras coisas, que se não andasse a descobrir novos talentos, gostaria de "ter feito o curso de Direito". Veja a conversa.



Como é que começou a sua ligação ao futebol?

Nunca tive jeito para jogar, mas desde miúdo que estive ligado à organização juvenil Haifa FC, a maior da Guiné-Bissau.



E o que é que fazia lá?

Com 15 anos já organizava jogos entre o meu bairro, o Pilum, e outros bairros de Bissau. Comecei a trabalhar com o Demba Sanó, jogador do Benfica nos anos 70, e quando ele foi treinar o Sporting de Bissau, em 1982, fui com ele. Ia ver jogos nos campos pelados dos bairros para descobrir talentos. Havia uma grande rivalidade com o Benfica de Bissau e eu fazia de tudo para ganhar, até macumba.



Que tipo de macumba?

Rezas, cerimónias, até matar galinhas.



Quando é que decidiu vir para Portugal?

Em 1984. Fui ao estádio de Alvalade ter com o Aurélio Pereira, que era o responsável da formação. Fui apresentado por um amigo e demo-nos logo bem. Fiz uma espécie de miniestágio com ele, foi aí que pude ver os meus ídolos, o Manuel Fernandes e o Jordão.



Começou a trabalhar com o Sporting?

Logo em 1985 recomendei-lhes que trouxessem da Guiné o meu primo Lay. Ele tinha 16 anos e esteve no Sporting dois anos. Depois mudou-se para o FC Porto juntamente com o Secretário, fui eu que fiz essas transferências. A seguir trouxe o Du, que foi guarda-redes do Estoril, e o Toni, que foi para o FC Porto e foi campeão do mundo de sub-20 com o Figo, o João Pinto e o Rui Costa.



Como é que começou a sua ligação ao FC Porto?

Foi em 1987. Como eu não conseguia trabalho em Lisboa, o FC Porto arranjou-me um emprego na fábrica da Revigrés, que era o patrocinador da equipa. Estive dois anos em Águeda.



E parou com as transferências de jogadores?

Em 1989 fui viver para o Porto e fiz algumas grandes transferências. Levei o Vata do Varzim para o Benfica e o N’Kongolo do Espinho para o FC Porto. Também levei o Forbs para o Sporting, o Valdir para o Boavista, o Zé Carlos para o FC Porto. Foram três anos muito bons, deu para ganhar bom dinheiro. Mas depois aconteceu o meu período negro.



O que aconteceu?

Em 1992 decidi abrir restaurantes e discotecas africanas, entrei na vida da noite, um submundo com negócios obscuros, perdi muito dinheiro e tive problemas com a justiça.



Que tipo de problemas?

Fui relacionado com negócios ilícitos e estive preso três anos. Nunca fui apanhado com nada, mas fui envolvido por pessoas ligadas a mim. Era novo, fui vítima do deslumbramento. Estou arrependidíssimo.



Foi vítima de más influências?

Sim, mas não quero falar disso. Foi um período negro. Nunca quis ser bandido, ultrapassei isso e apostei na formação. Quando o Sporting abriu a Academia [2004], o Aurélio Pereira contactou-me e sou colaborador externo. Criei a Academia Demba Sanó e comecei a trazer jogadores para a Europa.



Só traz jogadores da Guiné?

Não, tenho olheiros nos Camarões, na Nigéria, no Senegal, até no Brasil



Como é que descobriu Bruma?

Num treino de captação em Bissau. Reparei logo no Bruma, porque era magro e franzino mas valente, via-se que tinha algo diferente. Esses treinos têm uma grande carga emocional e competitiva para os miúdos, são quase uma questão de vida ou de morte para eles, porque querem todos vir para Portugal. Eu falei do Bruma a pessoas do Benfica e ele foi lá fazer uns treinos, mas ao fim de três ou quatro dias dispensaram-no, disseram que não tinha qualidade. O Bruma, preocupado, porque ia ter de voltar para Bissau, fartou-se de chorar. Eu próprio fiquei emocionado e decidi arrancar com ele para Alcochete. Ele fez lá um treino e ficou logo aprovado.



Há miúdos que têm de voltar para a Guiné?

Sim. Antes diziam-me: "Tenho aqui um miúdo que é um craque". Eu ia lá buscá-lo e nem o via jogar. Reconheço que trouxe miúdos de pouca qualidade, mas passei a ser mais cuidadoso na seleção, agora temos fichas de todos os jogadores desde os 10 anos, e também levo à Academia treinadores conceituados.



Já trouxe pais para Portugal para poder trazer também os filhos?

Não, quase todos os meus jogadores têm cá a família. Temos isso em conta. Às vezes está cá só o pai imigrado e eles estão em Bissau com a mãe ou com os avós. Isso também é bom para mim, porque posso estabelecer uma boa relação com a família. Sabe, eu não tenho contrato nenhum com os meus jogadores. Pelo menos até aos 16, 17 anos, que é quando eles estão a chegar a seniores.



Isso não é arriscado?

Não. Às vezes há aí outros empresários que me tentam roubar os jogadores quando eles se começam a destacar. Vão falar com os pais, prometem-lhes contratos milionários. Eu conheço-os, no início até lhes ligava a ameaçá-los, mas não vale a pena, porque não conseguem nada. Ainda agora tentaram mas não conseguiram com o Moreto Cassamá, um miúdo de 15 anos do Sporting que vai chegar ao topo, é uma mistura de Xavi e Iniesta.



Quantos jogadores tem nas equipas de formação do Sporting?

12.



E também tem jogadores noutro clubes?

Sim, tenho quatro no Benfica. E ainda no Braga, Leiria, Oeiras, Real Massamá.



Já conseguiu colocar jogadores no estrangeiro?

Vários. O Mesca, irmão do Bruma, está no Fulham. Ainda em Inglaterra, tenho dois no Liverpool e um no Everton. Tenho o Ié e o Cá no Barcelona e agora transferi o Amido Baldé do Guimarães para o Celtic de Glasgow.



Por 1,7 milhões. Foi a sua maior transferência?

Foi um bom negócio, tinha 53% do passe.



Recebeu quase 1 milhão de euros?

Sim, parte do dinheiro vai ser investido na Academia em Bissau. Temos só um relvado sintético e vamos ter mais dois. Mas o Amido deu-me grande gozo porque ninguém acreditava nele e eu sempre soube que ia ser um grande avançado [depois disso, Amido Baldé já passou por 10 clubes, caso dos franceses do Metz, dos italianos do Messina ou dos portugueses Tondela e Marítimo. Actualmente está na Indonésia, no Persebaya Surabaya]. Além do dinheiro, o melhor de tudo é ver os miúdos terem sucesso nos grandes clubes. Acredito que um dia vou ter o meu Cristiano Ronaldo. Talvez seja o Bruma a dar-me essa alegria.