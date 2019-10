ePaper ou encontre-o nas bancas a 09 de outubro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 09 de outubro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

A conversa com Luís Vidigal, de 46 anos, começou à mesa, com pernil e bochechas de porco. Depois do almoço, o passeio pelacidade de Elvas iniciou-se junto ao antigo Hotel Alentejo, para onde a sua família foi viver em 1975, fugida da guerra de Angola:"Foi naquele terraço que fiz as primeiras peladinhas com os manos" – teve 12 irmãos. O percurso continuou pelo centro histórico(com muitas paragens para cumprimentos) e seguiu até à zona do castelo, onde em criança jogava à bola com duas pedras a fazer de balizas. Pelo meio ainda encontrou o antigo professor de Matemática, com quem discutiu a crise do Sporting – Silas tinhasido apresentado como treinador nessa manhã.Primeiro fomos para Vidago, e a seguir é que fomos para Elvas, onde ficámos dois anos no Hotel Alentejo. Depois a Cruz Vermelhadisponibilizou terrenos e materiais de construção para que os meus pais e os meus irmãos mais velhos, assim como outras pessoasque vieram de Angola, pudessem construir as suas próprias casas. E cresci aí, no Bairro da Boa-Fé, juntamente com os meus 12 irmãos.