O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decidiu castigar José Sá com dois jogos por palavras dirigidas a Bruno Paixão, já no final do encontro com o Paços de Ferreira.

O guarda-redes, que foi suplente de Casillas na última jornada, dirigiu algumas palavras consideradas ofensivas pelo juiz da partida. "Muitos parabéns pela excelente vitória que conseguiste aqui, tu e a tua equipa", terá dito.Além dos dois jogos de suspensão, José Sá terá ainda de pagar uma multa de 1.148 euros.