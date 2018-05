O Estádio do Dragão do Porto vai acolher o final da Supertaça Europeia na temporada 2019/2020, depois de ter sido escolhido entre nove candidatos. O anúncio foi dado pela UEFA após a reunião do Comité Executivo do organismo que regula o futebol europeu.



Os noves finalistas eram: o Estádio Almaty (Cazaquistão), a Arena de Tirana (Albânia), Estádio do Dínamo (Bielorrússia), Estádio Sami Ofer (Israel), Olímpico de Helsínquia (Finlândia), Estádio do Nice (França), Estádio Almaty (Cazaquistão), Estádio Zimbru (Moldávia) e Estádio Windsor Park (Irlanda do Norte).





#UEFAExCo BREAKING: The Estádio do Dragão in Porto will host the 2019/20 UEFA Super Cup pic.twitter.com/vbrn83TFUA — UEFA (@UEFA) 24 de maio de 2018





O Estádio da Luz, reduto do Benfica, em Lisboa, era candidato a receber a final da Liga dos Campeões da época 2019/2020, mas foi derrotado pelo Estádio Olímpico Ataturk, em Istambul.





A final da Liga Europa de 2019/2020 vai realizar-se na Arena Gdansk, na Polónia, e a final da Liga dos Campeões feminina da mesma temporada vai disputar-se na Áustria Arena, em Viena.