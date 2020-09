Dois jogadores do Manchester City testaram positivo à covid-19, anunciou hoje o clube da Liga inglesa de futebol, revelando que Riyad Mahrez e Aymeric Laporte não apresentam sintomas da doença.

"O Manchester City confirma que Riyad Mahrez e Aymeric Laporte testaram positivo à covid-19. Os dois jogadores estão em isolamento, cumprindo o período de quarentena definido pela Premier League e pelo Governo", refere o clube em comunicado.

O vice-campeão inglês acrescenta que nenhum dos jogadores apresenta sintomas e deseja um rápido regresso dos atletas aos trabalhos da equipa.

O Manchester City, treinado pelo espanhol Pep Guardiola, conta no seu plantel com os portugueses João Cancelo e Bernardo Silva, jogadores que estão atualmente ao serviço da seleção portuguesa, que prepara o jogo frente à Suécia, na segunda jornada do Grupo 3 da Liga das Nações.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 880.396 mortos e infetou mais de 26,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Na Europa, o maior número de vítimas mortais regista-se no Reino Unido (41.551 mortos, mais de 347 mil casos), seguindo-se Itália (35.542 mortos, mais de 277 mil casos), França (30.724 mortos, mais de 324 mil casos) e Espanha (29.418 mortos, perto de meio milhão de casos).