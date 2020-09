US Open: Novak Djokovic desqualificado ao acertar com uma bola em juiz de linha

O sérvio Novak Djokovic, primeiro cabeça de série e número 1 mundial, foi hoje desqualificado do Open dos Estados Unidos, ao atingir com uma bola uma juiz de linha, no jogo com o espanhol Pablo Carreño-Busta.

Numa altura do encontro dos oitavos de final em que perdia por 6-5, no primeiro ‘set’, Djokovic atirou, aparentemente sem intenção, a bola contra uma juiz de linha, que caiu e ficou, momentaneamente, combalida.





A equipa de arbitragem esteve, depois, a dialogar em pleno ‘court’ e decidiu-se pela desqualificação do sérvio, que perseguia um quarto título no US Open, após as vitórias de 2011, 2015 e 2018, e um 18.º do ‘Grand Slam’.

Djokovic, que era o principal favorito à conquista do título, podia aproximar-se dos 19 ‘Grand Slams’ do espanhol Rafael Nadal e dos 20 do recordista, o suíço Roger Federer, ambos ausentes de Flushing Meadows.

Desta forma, Pablo Carreño-Busta, 27.º jogador mundial, segue para os quartos de final, nos quais vai defrontar o vencedor do embate entre o belga David Goffin e o canadiano Denis Shapovalov.