Direção do Boavista responsabiliza SAD pela desistência da equipa sénior: «Reiteradas promessas incumpridas»

Confirmada a desistência da equipa sénior do Boavista inscrita na 1.ª Divisão da AF Porto pelo organismo, a direção do emblema axadrezado justificou, em comunicado, a decisão tomada, atirando a responsabilidade para a SAD no âmbito das promessas não cumpridas de resolver os 'transfer bans' junto da FIFA.

"Nas últimas semanas ficou comprovado que os impedimentos FIFA não foram resolvidos e até se agravaram, comprometendo totalmente o nosso projeto desportivo. Perante esta realidade, o clube não pode continuar a pactuar com uma situação prolongada para além de qualquer limite aceitável", pode ler-se no comunicado da direção, que acrescenta que "foram, ao longo dos últimos meses, formuladas promessas reiteradas que se verificaram incumpridas, tornando insustentável a relação institucional entre o Clube e a SAD no domínio do futebol profissional".

A impossibilidade de inscrever jogadores tem igualmente afetado os escalões de formação da equipa, com o cancelamento da inscrição da equipa sub-16 e com as equipas sub-15 e sub-17 a operar em "condições limitadas".

Ainda assim, a direção deixa "a garantia de que permanecerá empenhada em retomar - tão cedo quanto possível - a atividade da equipa sénior de futebol, de modo a assegurar que o Boavista FC possa iniciar a caminhada de volta aos palcos maiores do futebol português e europeu".

Leia o comunicado do Boavista Futebol Clube na íntegra:

"O Boavista Futebol Clube vem informar os seus sócios e adeptos, bem como o País desportivo, de que, legalmente representado pelo seu Presidente da Direção, comunicou hoje ao Senhor Presidente da Associação de Futebol do Porto o seguinte:

O Boavista Futebol Clube, por decisão da sua Direção, devidamente suportada e aprovada por unanimidade pelo Conselho Geral, decidiu avançar para a criação de uma equipa sénior em nome e sob inscrição direta do Clube.

Ao fim de 24 anos, considerou-se essencial restituir aos sócios do Clube uma equipa sénior verdadeiramente representativa do Boavista Futebol Clube, registada em seu nome e em conformidade com os princípios e valores que o norteiam há 122 anos.

O único obstáculo à inscrição de jogadores residia na promessa, que agora se revela vã e infundada, do Conselho de Administração da Boavista Futebol Clube, Futebol, SAD, de que resolveria os denominados "FIFA Bans", promessa essa feita na presença de V. Ex.ª e dos seus colaboradores.

Nas últimas semanas ficou comprovado que os impedimentos FIFA não foram resolvidos e até se agravaram, comprometendo totalmente o nosso projeto desportivo.

Perante esta realidade, o Clube não pode continuar a pactuar com uma situação prolongada para além de qualquer limite aceitável.

Até à presente data, a Boavista SAD não comunicou ao Clube Fundador e acionista o seu projeto desportivo para a época em curso, nem apresentou qualquer plano de regularização dos impedimentos ou cumprimento das obrigações assumidas.

Foram, ao longo dos últimos meses, formuladas promessas reiteradas que se verificaram incumpridas, tornando insustentável a relação institucional entre o Clube e a SAD no domínio do futebol profissional.

Os impedimentos FIFA impostos à Boavista SAD já tiveram repercussões diretas na Formação do Clube, nomeadamente com o cancelamento da equipa de Sub-16, cuja inscrição estava prevista.

Este prejuízo é irreversível, afetando também as equipas de Sub-15 e Sub-17, que competem em condições limitadas, situação que o Clube não pode continuar a tolerar.

Verificando-se, no final de outubro, que os impedimentos se mantêm e não existe qualquer perspectiva de resolução a curto prazo, o Boavista Futebol Clube, em respeito pela ética desportiva e pelos princípios que sempre o guiaram, comunica que não dará continuidade à sua equipa sénior, formalizando através do presente documento a respetiva desistência, para todos os efeitos legais.

Aos clubes adversários que colaboraram e partilharam connosco o entusiasmo competitivo, o Boavista Futebol Clube apresenta os seus respeitosos cumprimentos e sinceras desculpas, expressando o desejo de poder regressar em breve às competições oficiais.

O Clube considera inaceitável e infame que a Formação, base social, educativa e desportiva do futebol, seja prejudicada pela incompetência e incumprimento do futebol profissional, situação que afeta inúmeros clubes e que desvirtua o papel formativo essencial que deveria ser protegido pelo sistema desportivo nacional.

O Boavista Futebol Clube recusa ser cúmplice de uma situação que fere a verdade desportiva e a dignidade da instituição.

Finalmente, recorda-se que foram solicitados diversos apoios, pessoalmente a V. Ex.ª, à Associação de Futebol do Porto, à Federação Portuguesa de Futebol e ao IPDJ, sem que tenha resultado qualquer solução para este problema, que decorre diretamente das regras e restrições impostas pela FIFA.

Uma palavra final de agradecimento aos associados do Boavista Futebol Clube, que desde o início deste processo entenderam a urgência do momento vivido e se colocaram ao lado do Clube, compreendendo que as dificuldades vividas não são de hoje. A todos, a Direção quer deixar a garantia de que permanecerá empenhada em retomar - tão cedo quanto possível - a atividade da equipa sénior de futebol, de modo a assegurar que o Boavista FC possa iniciar a caminhada de volta aos palcos maiores do futebol Português e Europeu."