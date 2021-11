Direção da Liga reúne-se amanhã para discutir jogo entre Belenenses SAD e o Benfica

A direção da Liga irá reunir-se amanhã para discutir tudo o que envolveu o jogo entre a Belenenses SAD e o Benfica, no qual os azuis entraram em campo com apenas nove jogadores. Foi a própria entidade que regula o futebol português que o anunciou, em comunicado, dando conta que no final dessa reunião será divulgada uma "nota oficial sobre toda a matéria" que envolveu esse encontro.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

A Liga revelou ainda que também solicitou uma reunião, "com caráter de urgência, à Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto e à DGS."A Liga Portugal convocou uma reunião de Direção extraordinária para esta segunda-feira, após a qual será divulgada uma nota oficial sobre toda a matéria envolvendo os episódios verificados no jogo entre a Belenenses SAD e o SL Benfica, referente à jornada 12 da Liga Portugal bwin.No âmbito do mesmo assunto, foi também solicitada uma reunião, com carácter de urgência, à Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto e à Direção-Geral da Saúde, com o propósito de obter esclarecimentos claros sobre o protocolo de contingência sanitária em vigor nas competições profissionais de futebol, em concreto quais foram os procedimentos e critérios adotados neste caso pelo Delegado de saúde local para determinar contactos de alto risco dentro do plantel da Belenenses SAD".