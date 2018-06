É o primeiro de sete Mundiais seguidos em que não veremos Clóvis Acosta Fernandes, o mais carismático adepto da selecção brasileira, a apoiar o seu país. Clóvis, conhecido no Brasil como o "Gaúcho da Copa", assistiu a 156 jogos do Brasil, entre 1990 e 2014. Em 2015, aos 60 anos, morreu de cancro – mas agora os filhos mantêm vivo o seu legado."Nada acontece sem um sonho", dizia Clóvis aos filhos Frank, de 39 anos, e Gustavo, de 33. Agora, os dois irmãos estão na Rússia com o que o pai levava a todos os jogos: um chapéu e uma réplica de uma taça do mundo. "É viciante, é como uma cachaça para nós. Um evento termina e já fico esperando o outro", descreveu Frank à revista Veja.Clóvis nasceu em Rio Grande do Sul, no seio de uma família pobre, em 1954. Era proprietário de dois restaurantes e corrector de imóveis. Em 1990, decidiu rumar sozinho a Itália para apoiar o Brasil. Segundo a Folha de São Paulo, foi o escape por ele encontrado para lidar com o stress provocado pela sua profissão. "Como você vai falar com os italianos, mal fala o português", implicou a sua mulher. Mas Clóvis partiu e viveu o Mundial. No retorno, avisou logo o filho: ele tinha de aprender inglês. Afinal, o próximo Mundial seria nos EUA. A cada quatro anos, a paixão levava Clóvis e os filhos a partir atrás dos jogadores."Meu pai dizia: ir à Copa do Mundo, de quatro em quatro anos, é a maneira que encontrei de envelhecer sem sentir", contou Frank à Veja. Agora sem Clóvis, cabe aos filhos apoiar a selecção brasileira em quaisquer estádios com o mesmo amor.