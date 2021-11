Quando a prospeção das "águias" encontrava um jovem com qualidade, o ex-presidente Luís Filipe Vieira era informado e Miguel Pinho, agente de Bruno Fernandes, passava a agenciar o talento. Dias depois de tomar posse como presidente do clube, Rui Costa recebeu uma fatura de dois milhões de euros.

Nos últimos três anos foram desviados mais de 15 milhões de euros da formação do Benfica, num esquema urdido entre o ex-presidente, Luís Filipe Vieira, e alguns empresários, com destaque para Miguel Pinho, o agente de Bruno Fernandes. O arranjo passava, no essencial, pelo seguinte: quando a prospeção dos encarnados detetava um jovem com qualidade, o presidente era informado. Passados poucos dias, o empresário Miguel Pinho abordava os pais do jovem, convencia-os a assinarem um contrato e, a seguir, vendia o atleta ao Benfica.