Darwin Núñez confirmado no Benfica

Depois de avanços e recuos, a novela está encerrada e Darwin Núnez vai ser jogador do Benfica. De acordo com Record, Rui Costa desbloqueou o negócio em Espanha e conseguiu a contratação do avançado ao Almería, por 24 milhões de euros. É a transferência mais cara de sempre da história das águias e do campeonato português.





Darwin ya está en Almería junto a su representante. Todo cerrado con el Benfica. pic.twitter.com/XVtU1tbLLY — Sandra Gálvez Pardo (@Sandrita_85) September 2, 2020



O jogador já deixou o estágio do clube espanhol e viaja esta quarta-feira para Lisboa, de forma a realizar os exames médicos e assinar pelo clube encarnado.Como o jornal avançou, exigências financeiras de última hora do avançado uruguaio, de 21 anos, e dos seus agentes atrasaram a finalização da transferência . No entanto, a partir de Lisboa, Luís Filipe Vieira deu ordem para avançar e o administrador da SAD do Benfica fechou de vez o negócio.Assim sendo, Jorge Jesus terá mais um avançado à sua disposição, tendo em vista o ataque à 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

"O Almería vai ficar no meu coração, queria despedir-me pessoalmente de todos no clube, pois trataram-me muito bem desde o primeiro dia. Obrigado por tudo", disse o avançado à 'Voz de Almeria'.

Instantes após ficar fechada a sua contratação pelo Benfica, Darwin Núnez deixou uma mensagem de despedida do Almería, adiantando ter chegado a acordo com as águias por cinco épocas.