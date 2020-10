FC Porto deixa sair Danilo Pereira em empréstimo ao PSG

Danilo Pereira, médio e capitão do FC Porto, está perto de ser oficializado como reforço do PSG por empréstimo. A RMC Sport avança que já há acordo entre dragões e o clube parisiense, devendo o jogador rumar esta tarde a França para realizar exames médicos.De acordo com Record, o acordo de empréstimo contempla a compra obrigatória do jogador que se despede assim dos dragões aos 29 anos.Ao que o nosso jornal apurou, tudo indica que a cláusula obrigatória será de 20 milhões existindo uma componente por objetivos que pode atingir os 5 milhões.Recorde-se que Danilo chegou ao Dragão em 2015, vindo do Marítimo: com a camisola dos dragões disputou 202 jogos e marcou 19 golos.