Alex Telles deixa FC Porto e assina pelo Manchester United

Alex Telles vai mesmo ser jogador do Manchester United. O negócio, intermediado por Pini Zahavi, vai ser fechado ainda hoje.O acordo rende aos cofres dos portistas um valor a rondar os 20 milhões de euros.A cobiça dos red devils pelo jogador brasileiro há muito que era conhecida mas este domingo as partes acertaram as diferenças.Os red devils começaram por oferecer 17 milhões de euros, o FC Porto exigia 25. Houve cedências de ambas as partes e o negócio foi fechado por um valor intermédio.