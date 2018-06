Imagine uma bola de futebol. Quais são as suas cores e o seu padrão? Se a resposta é preta e branca e pequenos hexágonos, deu o mesmo palpite que a maioria das pessoas. Mas sabe porquê? Esta bola é a Telstar, a primeira bola oficial em Campeonatos do Mundo de futebol, que ficou conhecida com o Mundial de 1970 no México - o primeiro a ser transmitido em televisões a cores para todo o mundo.

Para explicar a sua criação, temos de recuar quatro anos. O Campeonato do Mundo de 1966, realizado na Inglaterra, marcou o início da transmissão de jogos de futebol internacionais com mais de 400 milhões de pessoas a assistirem ao torneio. Havia, no entanto, um problema: a bola existente, a Slazenger Challenge, era de uma cor laranja e, em televisões a preto e branco – que representavam a maioria na altura –, tornava-se complicado distingui-la da relva e dos jogadores.

Por isso, para o Mundial seguinte, a FIFA pediu à Adidas que criasse uma bola que se destacasse no relvado para ajudar os espectadores que viam os jogos em casa. Foi aí que nasceu a Telstar - em homenagem ao primeiro satélite de comunicação civil com o mesmo nome, lançado anos antes.

Também os jogadores tiveram razões para celebrar: os 32 painéis pentagonais e hexagonais deram à Telstar um aspecto mais esférico e trajectórias mais previsíveis pelo ar e pela relva. A bola foi oficialmente apresentada para o Campeonato do Mundo de 1970, a realizar-se no México, e o resto é história: o design tornou-se o mais famoso de todos os tempos, sendo considerado o mais utilizado até aos dias de hoje.

Depois de 20 anos a serem utilizados modelos semelhantes à Telstar durante os anos 70, 80 e 90 como a Tango, a Questra ou a Tricolore, a FIFA começou a adoptar um estilo mais colorido com a Fevernova ou a polémica Jabulani mas, por essa altura, a Telstar já se tinha tornado no arquétipo do desporto, um sinónimo de futebol e a primeira imagem que associamos quando ouvimos a palavra "bola".

Por isso, o Campeonato do Mundo deste ano marca o "voltar às origens". A bola deste Mundial da Rússia chama-se Telstar 18 e é uma homenagem à própria bola de 1970 e 1974. Aquela que é a bola mais esférica de sempre alia a tecnologia de hoje ao padrão de sempre, quase 50 anos depois deste design a preto e branco ter sido eternizado.