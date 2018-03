A judoca portuguesa Telma Monteiro conquistou este sábado a medalha de ouro na categoria e -57kg do Grande Slam de Ekaterinburgo, na Rússia.A medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, bateu na final a Cheng-ling Lien, de Taipé, por ippon.Antes, a judoca do Benfica havia batido a mongol Enkhriilen Lkhagvatogoo e a russa Daria Mezhetskaia, para vencer o Grupo B, e a japonesa Momo Tamaoki, nas meias-finais.