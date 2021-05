Copa América 2021 vai jogar-se no Brasil

A Copa América de 2021 vai realizar-se no Brasil. A confirmação foi feita esta segunda-feira pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL), depois da anfitriã original, a Argentina, ter visto o papel ser retirado devido ao aumento de casos de covid-19, a duas semanas do início. O Brasil poderá assim defender o troféu que conquistou em 2019 na sua própria casa.



Brasil foi vencedor da Copa América de 2019 Reuters

Ambas as decisões aconteceram esta segunda-feira, mas o organismo máximo do futebol na América do Sul não anunciou ainda qualquer estádio do Brasil que vá acolher jogos do evento que tem início a 13 de junho.

"A Conmebol agradece ao presidente Jair Bolsonaro e a sua equipa, assim como à Confederação Brasileira de Futebol por abrir portas ao evento desportivo mais seguro do mundo. A América do Sul vai brilhar no Brasil com todas as suas estrelas", escreveu.





A Argentina estava prevista como anfitriã da 47.ª edição do torneio, juntamente com a Colômbia, que desistiu a 20 de maio após uma onda de protestos no país devido aos altos números de casos e mortes por covid-19, fazendo dos argentinos os únicos a sediarem a competição.

O país sul-americano entrou a 22 de maio numa quarentena de 9 dias depois de registar mais de 35 mil novos casos de covid-19 por dia durante uma semana.

O Brasil não está em muito melhor posição: o fim de semana foi marcado por protestos contra o presidente, Jair Bolsonaro, e a sua gestão da pandemia da covid-19. Já quase 460 mil brasileiros morreram devido à pandemia, o segundo maior número de óbitos em todo o mundo, apenas atrás dos EUA. Até ao momento, o país já confirmou mais de 16 milhões de casos.