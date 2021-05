As mais lidas

Portugal bate Itália e está nas meias-finais do Europeu sub-21 pela quarta vez

A seleção portuguesa de futebol de sub-21 qualificou-se esta segunda-feira pela quarta vez para as meias-finais do Europeu da categoria, ao vencer a Itália por 5-3, após prolongamento, nos quartos de final da edição de 2021, em Ljubljana.





Dany Mota (seis e 31 minutos), Gonçalo Ramos (58) e os suplentes Jota (109) e Francisco Conceição (119) marcaram os golos lusos, enquanto Tommaso Pobega (45), Gianluca Scamacca (60) e Patrick Cutrone (89) faturaram para os italianos, que ficaram com 10 aos 91, por expulsão de Matteo Lovato.Na quarta presença nas 'meias', depois de 1994 (2-0 à Espanha), 2004 (1-3 com a Itália) e 2015 (5-0 à Alemanha), a formação lusa vai defrontar na quinta-feira a Espanha, que venceu a Croácia por 2-1, após prolongamento, com um 'bis' de Javi Puado.