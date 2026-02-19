Contas do FC Porto com lucro de 1,9 M€ no primeiro semestre de 2025/26

Dragões destacam ausência "da receita muito mais significativa da Liga dos Campeões"

O FC Porto apresentou as contas da SAD relativas ao 1.º semestre de 2025/26, destacando um resultado líquido consolidado positivo de 1,9 M€, mais 1,3M€ face ao período homólogo, cujo resultado tinha sido de 600 mil euros. No que diz respeito ao resultado atribuível "aos detentores de capital da empresa mãe", a SAD, o balanço foi negativo em 900 mil euros, "uma deterioração face ao valor positivo de 300 mil euros no primeiro semestre de 2024/2025, dado o crescimento dos interesses minoritários", explicaram os dragões, situação que resulta essencialmente dos 30% da Porto Stadco que foram alienados à Ithaka.



"Estes resultados são de destacar, uma vez que ambos foram obtidos em exercícios económicos em que o FC Porto participou na Liga Europa, não dispondo da receita muito mais significativa da Liga dos Campeões", destacaram os azuis e brancos no comunicado à CMVM, entre outros pormenores.

A saber:

"As receitas operacionais excluindo passes de jogadores atingiram os 80,9 M€, crescendo 3,8M€ face aos 77,1M€ do período homólogo, apesar de ter registado uma redução de 2,2M€ nas receitas de direitos televisivos por se ter registado menos um jogo da Liga Portuguesa face ao período homólogo.

Resultados relacionados com passes de jogadores atingiram os 41,6 M€, crescendo 15,3M€ face aos 26,4M€ do período homólogo.

EBITDA (Cash Flow operacional) atingiu os 39,3M€, no período em análise, face aos 35,1M€ do período homólogo, refletindo os meios libertos pela atividade operacional da sociedade.

Custos financeiros líquidos reduziram-se 2,2M€ para os 10,5M€ no semestre, como resultado da redução da dívida financeira e da redução do custo médio da dívida por refinanciamento da dívida financeira mais onerosa.

Capital próprio consolidado da Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD recuperou 4,2M€ face a 30 de junho, atingindo, em 31 de dezembro de 2025, o valor negativo de 6,2M€, face ao valor negativo de 10,5M€ em 30 de junho de 2025.

Dívida financeira líquida reduz 46,4M€, com o Passivo da Sociedade a reduzir 2,0M€, face a 30 de junho."