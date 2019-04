Sérgio Conceição respondeu a Seixas da Costa, antigo secretário de Estado e diplomata português que o chamou de "javardo" após o Sp. Braga-FC Porto de sábado. O treinador do FC Porto falou numa personagem "irrelevante" no mundo do futebol.





"Parece que há alguém que representa o nosso país no estrangeiro mas o desporto representa o país como ninguém: Bolas de Ouro, equipas portuguesas com recorde numa fase de grupos, a Seleção que ganhou o Europeu... e depois temos de meter na balança quem são os fala-barato e os verdadeiros embaixadores. O futebol é muito importante em geral na sociedade. Não sei como dão tanto destaque a uma pessoa que é irrelevante no panorama desportivo em Portugal, estranho esta publidade. Se calhar percebo mais de relações bilaterais Portugal-França do que este senhor de futebol", atirou o técnico portista na conferência de antevisão ao jogo de terça-feira com os minhotos, para a 2.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal.