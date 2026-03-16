Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Desporto

Conselho de Disciplina da FPF rejeita protesto do FC Porto sobre 'leão' Hjulmand

Lusa 21:02
As mais lidas

O processo foi instaurado pelo órgão disciplinar em 06 de março, pela alegada agressão do capitão 'leonino' ao hispano-uruguaio Tiago Galletto na receção ao também primodivisionário AVS (3-2, após prolongamento), em 05 de fevereiro, para os quartos de final da Taça de Portugal.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) rejeitou o protesto do FC Porto por uma agressão do médio do Sporting Morten Hjulmand, mantendo a decisão do árbitro, disse esta segunda-feira à Lusa fonte ligada ao processo.

FC Porto queixa-se de agressão de Hjulmand a Galletto no Sporting-AVS
FC Porto queixa-se de agressão de Hjulmand a Galletto no Sporting-AVS Lusa

O processo foi instaurado pelo órgão disciplinar em 06 de março, pela alegada agressão do capitão 'leonino' ao hispano-uruguaio Tiago Galletto na receção ao também primodivisionário AVS (3-2, após prolongamento), em 05 de fevereiro, para os quartos de final da Taça de Portugal.

De acordo com a mesma fonte ligada ao processo, o CD manteve a decisão da equipa de arbitragem liderada por André Narciso, da associação de Setúbal, que teve Bruno Esteves no videoárbitro (VAR), seguindo o princípio de 'field of play doctrine', reconhecendo que, neste caso, a decisão tomada em campo não pode ser alterada pelas instâncias disciplinares.

O CD da FPF tinha instaurado um procedimento contra o médio dinamarquês dos bicampeões nacionais, na sequência de uma participação submetida pelo FC Porto, adversário dos lisboetas nas 'meias' -- o Sporting, detentor do troféu, bateu os 'azuis e brancos' por 1-0 em casa, na primeira mão.

Em causa estava uma alegada agressão de Hjulmand a Galletto, que, na sequência de uma disputa aérea, foi atingido na cabeça pelo dinamarquês aos 115 minutos, numa altura em que a partida estava empatada 2-2, com os dois jogadores a ficarem queixosos no relvado.

Por entender que esse lance começou com uma falta de Galletto sobre Hjulmand, o árbitro André Narciso, da associação de Setúbal, assinalou falta a favor da equipa 'leonina', que, já depois de ter desperdiçado dois golos de vantagem no tempo regulamentar, marcaria o tento da vitória aos 117 minutos, através do suplente moçambicano Geny Catamo.

O jogo da segunda mão entre portistas e lisboetas ainda não tem data marcada, mas está previsto realizar-se entre 21 e 23 de abril, no Estádio do Dragão, no Porto, no último clássico da temporada entre os dois clubes, posicionados nos dois primeiros lugares da I Liga.

A outra vaga na partida decisiva da Taça de Portugal será garantida por Fafe, da Liga 3, ou Torreense, do segundo escalão, que empataram no Minho (1-1), em 04 de fevereiro, na abertura das 'meias', e reencontram-se no próximo mês.

Siga-nos no .     

Artigos Relacionados
Tópicos Agressão agressã Árbitra Jogo Morten Hjulmand Federação Portuguesa de Futebol Futebol Clube do Porto Tiago Galletto Setúbal Portugal André Narciso Sporting Clube de Portugal Estádio do Dragão Porto
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Conselho de Disciplina da FPF rejeita protesto do FC Porto sobre 'leão' Hjulmand