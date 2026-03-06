Sábado – Pense por si

Conselho de Disciplina já abriu processo disciplinar a Hjulmand pela queixa do FC Porto

Em causa o lance do dinamarquês com o AVS SAD em que os dragões entendem ter havido uma agressão.

O Conselho de Disciplina, sabe Record, já abriu um processo disciplinar a Hjulmand, capitão do Sporting, no seguimento da participação feita pelo FC Porto. Recorde-se que, no encontro a contar para os quartos-de-final da Taça de Portugal, entre os leões e o Santa Clara, o dinamarquês sofreu uma falta de Galletto, assinalada pelo árbitro André Narciso, e, no seguimento do seu movimento, atinge o adversário na cara, com um pé, de uma forma que o os dragões entendem configurar agressão.

Record sabe que, na visão do FC Porto, o movimento de Hjulmand foi antinatural e avesso a qualquer contexto de disputa de bola, tendo destacado igualmente junto do Conselho de Disciplina que a perceção de um ilícito disciplinar não é apenas sua, mas que a mesma foi partilhada pelos responsáveis do AVS SAD presentes na partida e discutida na comunicação social. No seguimento da participação do FC Porto, o Conselho de Disciplina ordenou então a abertura do processo, entendendo que os factos denunciados são suscetíveis de ter relevância disciplinar.

