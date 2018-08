Conheça os adversários do Sporting na Liga Europa

Final realiza-se em Baku, Azerbaijão, no dia 29 de Maio.

O Sporting já sabe quem vai defrontar na fase de grupos da Liga Europa. O sorteio, realizado esta sexta-feira no Mónaco, ditou como adversários dos "leões" os poderosos ingleses do Arsenal, o Qarabag, do Azerbaijão, e os ucranianos do Vorskla Poltava.



