O tenista português João Sousa mostrou-se na quarta-feira "muito contente pela vitória" garantida numa "batalha de amigos" sobre Pablo Carreno Busta na segunda ronda do US Open, que decorre em Flushing Meadows, nos Estados Unidos."Foi um encontro muito bonito e que certamente vou recordar. Apresentei-me a um nível muito bom", frisou o vimaranense, lamentando o problema físico do espanhol e 12.º cabeça de série que o impediu de concluir o embate quando o resultado estava em 4-6, 6-3, 5-7, 6-2 e 2-0.Apesar da desistência do amigo de longa data, o minhoto defende ter sido um desafio "muito duro, não só a nível físico como mental" que acabou com a sua qualificação para a terceira ronda do quarto torneio do "Grand Slam" da temporada."Fiz um excelente encontro. E, no final, acredito que consegui ser superior e daí a minha vitória. Mas, tanto eu como o Pablo, fizemos um excelente encontro", sublinha João Sousa que terá como próximo adversário o francês Lucas Pouille (17.º ATP).Além de igualar o seu melhor registo em Flushing Meadows, o número um nacional e 68.º ATP alcançou um dos melhores resultados da sua carreira, só superado pela vitória frente ao então quarto melhor jogador do mundo David Ferrer em Kuala Lumpur - rumo ao seu primeiro título ATP em 2013 -, Alexander Zverev (5.º ATP) em Indian Wells este ano e Kei Nishikori nos oitavos de final de Tóquio (2016), quando o japonês era o quinto melhor tenista do mundo.Num Grand Slam, o triunfo diante de Carreno Busta representa o melhor registo do jogador português, depois do triunfo alcançado frente a Feliciano Lopez, então 18.º ATP, na edição de 2016 do US Open.