Cinco casos de Covid-19 no Atlético Madrid: João Félix é um deles

O Atlético Madrid anunciou esta quinta-feira que foram detetados cinco casos de Covid-19 no Atlético Madrid: João Félix é um dos que está infetado. Os outros são Simeone, Koke, Griezmann e Herrera. O jogador português já tinha acusado positivo em fevereiro deste ano.





"Todos os jogadores estão assintomáticos e isolados nos seus respetivos domicílios, obedecendo à risca as recomendações das autoridades sanitárias", refere o clube espanhol em comunicado.Os cinco casos positivos foram detetados após os testes de PCR realizados a todo o plantel principal e equipa técnica a seguir à pausa do campeonato, de acordo com o protocolo sanitário da LaLiga.O Atlético de Madrid, que ocupa a quinta posição da liga, com 29 pontos, a 17 do líder Real Madrid (que soma mais um jogo), recebe domingo o Rayo Vallecano, para a 19.ª jornada.