Paulo Sousa vai ser o treinador do Flamengo para as próximas duas épocas

Paulo Sousa assumiu hoje a concretização do "sonho" de treinar o Flamengo, que anunciou no seu site o vínculo por dois anos do português com o clube brasileiro de futebol.







REUTERS/Marcelo Del Pozo

"O Flamengo já tem um novo técnico para a temporada de 2022. O português Paulo Sousa assinou contrato com o 'rubro-negro' por dois anos", anunciou o clube, que relembrou que Paulo Sousa rompeu o vínculo com a seleção da Polónia para "treinar o Mais Querido".Já o português, fez o seu anunciou no Instagram: "Alô, Maior Torcida do Mundo! É para vocês que escrevo. Faço-o com muito orgulho, muita satisfação por realizar o sonho de representar um clube com a grandeza incomparável, o Clube de Regatas do @flamengo."Na mesma rede social, o técnico luso diz que "é hora de trabalhar muito para dar alegrias, títulos e apaixonar os mais de 40 milhões de torcedores em torno da equipa", garantindo que todos jogarão "juntos".No seu site, o Flamengo, que terminou o vínculo com Renato Gaúcho no fim da última época, assume o compromisso com o técnico de 51 anos, relembrando os principais momentos da sua carreira.O clube 'carioca' recorda que Paulo Sousa "foi um grande jogador português e fez parte da seleção campeã do campeonato do mundo sub-20 em 1991", na final de Lisboa contra o Brasil.Paulo Sousa começou por orientar a seleção de Portugal sub-16 entre 2005 e 2008, sendo que as suas primeiras experiência em clubes foram no Reino Unido, no Queens Park Rangers, em 2008, antes de orientar o Swansea (2009) e Leicester (2010).O percurso internacional contempla ainda passagens pelos israelitas do Maccabi Telavive (2013), pelos suíços do Basileia (2014), pelos italianos da Fiorentina (2015) e pelos franceses do Bordéus (2019).Paulo Sousa terá uma equipa técnica com mais seis elementos, nomeadamente os adjuntos Manuel Cordeiro e Victor Sanchez, o treinador de guarda-redes Paulo Grilo, os preparadores físicos António Gomes e Lluis Sala, além do analista Cosimo Cappagli.