Ciclista Mark Cavendish reforça Deceuninck-QuickStep em 2021

O ciclista britânico Mark Cavendish vai ser reforço da equipa Deceuninck-QuickStep em 2021, foi este sábado anunciando, num regresso ao grupo que já representou entre as temporadas 2013 e 2015.

Cavendish, de 35 anos, que representava a Bahrain McLaren, vai assim dar um novo rumo à sua carreira. Desde 2007, ano em que se tornou profissional, o britânico conseguiu cerca de 150 vitórias, 48 das quais nas grandes voltas.

"Não consigo expressar o quanto estou feliz por me juntar à Deceuninck-QuickStep. Nunca escondi o meu afeto pela equipa e para mim é um genuíno sentimento de regresso a casa", disse Cavendish.

O ciclista elogiou o "incrível" grupo de ciclistas da equipa, entre os quais o português João Almeida, lembrando os períodos de sucesso que viveu ao serviço da equipa belga.

"Mesmo com uma temporada difícil e com muitas interrupções, a equipa demonstrou a sua força e união", frisou.

O diretor da equipa Patrick Lefevere está feliz por contar com o antigo campeão do mundo no seu grupo.

"Nós e o Mark partilhámos muitas memórias bonitas e temos uma história em conjunto. Estamos felizes com o seu regresso à nossa família, ele é um líder e vai trazer muita experiência que pode partilhar com os mais jovens", concluiu.