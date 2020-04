Ciclista Luke Rowe oferece bicicleta a médico após roubo durante turno no hospital

O ciclista galês Luke Rowe ofereceu a um médico do Hospital Universitário de Cardiff uma bicicleta nova, após esta ter sido roubada a Tom Roberts durante um turno, revelaram hoje as duas partes.

Rowe juntou-se ao antigo campeão olímpico Chris Boardman na oferta de uma bicicleta, com o novo equipamento, enviado pelo galês, a chegar hoje a casa de Roberts, que disse, na rede social Twitter, ter "restaurado a fé nas pessoas".



Thanks so much @lukerowe for the really kind gift of a new bike. Really appreciate it! @CV_UHB — Tom Roberts (@TomRoberts87) April 4, 2020

O médico, que trabalha nos cuidados intensivos, tinha ficado "desiludido" por ter sido roubado "num momento como este", ao sair de um turno em que ajudou o hospital a enfrentar a pandemia de covid-19 naquela cidade galesa.

"O Rowe perguntou-me a minha altura e que tipo de bicicleta eu tinha, e que deixava algo cá esta manhã. Não tinha de o fazer, foi muito gentil da sua parte", contou.