O jogo entre Santa Clara e Paços de Ferreira, da 19.ª jornada da I Liga, foi adiado para domingo, devido à falta visibilidade das linhas de jogo do Estádio de São Miguel.

A intensa precipitação sentida em Ponta Delgada ao longo dos últimos dias determinou um relvado impraticável, conforme decidiram o árbitro do encontro João Bento e os delegados da Liga.

O horário do início de jogo foi adiado duas vezes e até chegou a ser aparentemente cancelado, levando vários adeptos a abandonar o estádio.

A informação foi corrigida e o jogo remarcado para as 21h30 locais (mais uma hora em Portugal continental), depois de se ter arranjado uma solução de recurso: utilizou-se pó de pedra (aplicado à mão) para definir as linhas do campo.

No entanto, depois de uma nova reunião entre as equipas e os delegados da Liga, este organismo avançou a informação de que a partida seria adiada para domingo às 16h30 locais.