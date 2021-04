Champions. FC Porto perde com o Chelsea e tem meias-finais mais longe

O FC Porto falhou hoje o objetivo de marcar sem sofrer golos e perdeu por 2-0 na 'receção' ao Chelsea, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões em futebol, disputada em Sevilha, Espanha.







Mount (32) e Chilwell (85) fizeram os dois golos de uma eficaz equipa inglesa, que deixou o FC Porto com a missão mais complicada e a precisar de inverter o resultado para dar a volta à eliminatória na segunda mão e marcar presença nas meias-finais da prova.O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, apostou no onze habitual, mas com Grujic e Luis Díaz nos lugares dos castigados Sérgio Oliveira (por acumulação de amarelos nos oitavos de final diante da Juventus) e Taremi (por ter sido expulso em Turim).Após um período inicial menos conseguido, a equipa 'portista' conseguiu ir-se superiorizando e aproximou-se da baliza do Chelsea e foi seu o primeiro lance perigoso da partida, aos 12 minutos, quando Uribe rematou, levando a bola a sair ligeiramente por cima a baliza do Chelsea, que entrou em campo com Kanté e Thiago Silva no banco de suplentes e com uma defesa composta por Azpilicueta, Christensen e Rudiger.A equipa portuguesa era mais perigosa que o Chelsea e, aos 23 minutos, uma jogada de combinação entre Otávio e Corona permitiu que Pepe recebesse o passe dentro da área e rematasse, mas a defesa inglesa conseguiu cortar para canto. Na transformação, Otávio ensaiou o canto direto, mas Mendy, o guarda-redes do Chelsea, atento, travou as intenções do jogador brasileiro.Apesar de o FC Porto ter sido mais dominador nos primeiros 30 minutos, foi o Chelsea a primeira equipa a marcar, aos 32 minutos, numa jogada nascida de um passe de abertura de Jorginho para a direita, onde Mason Mount recebeu, rodou e tirou o marcador direto do lance, rematando rasteiro e cruzado para o 0-1.A formação 'azul e branca' não desistiu de tentar chegar ao golo e procurou de novo aos 42 e 43 minutos, num remate de Corona desviado para canto e numa cabeçada de Pepe defendida por Mendy, respetivamente.No segundo tempo, foi o Chelsea a primeira equipa a aproximar-se com perigo da baliza rival, com uma cabeçada de Timo Werner por cima da baliza à guarda de Marchesín.Aos 51, Marega teve nos pés a igualdade, mas o remate do avançado da formação lusa foi travado pelo guarda-redes do Chelsea, que saiu rápido para fechar o ângulo e evitou o 1-1 com os pés.Seis minutos depois, foi Luis Díaz a quase chegar ao golo, com um remate forte e colocado de fora da área, mas a bola saiu ligeiramente ao lado do poste esquerdo da baliza inglesa.Mesmo com mais remates (11 para 3) e obrigando o guarda-redes do Chelsea a fazer mais defesas que Marchesín (4 para 1) na primeira hora de jogo, o perigo voltou a rondar a baliza do FC Porto, aos 64 minutos, numa falta descaída na esquerda apontada por James e que Azpilicueta rematou de cabeça à entrada da área, com a bola a sair muito perto do poste da baliza portuguesa.Aos 69, Marega conseguiu receber a bola na área, rodar e atirar, mas Mendy voltou a evitar o golo, e três minutos depois reclamou uma grande penalidade contra o Chelsea, ao cair na área na disputa de um lance, mas o árbitro esloveno Slavko Vincic mandou seguir.A 10 minutos do final, Thomas Tuchel lançou Thiago Silva e Kanté na partida, o treinador do FC Porto respondeu lançando de uma vez Fábio Vieira, Francisco Conceição e Toni Martinez, mas foi o Chelsea quem aproveitou para, aos 83, atirar ao ferro, por Pulisic, e aos 85, para fazer o 2-0 por Chilwell, que, isolado, tirou o guarda-redes argentino da frente e empurrou para o fundo das redes.Sem marcar como visitado, o resultado final deixa o FC Porto obrigado a marcar três golos sem sofrer nenhum, na segunda mão, para poder chegar às meias-finais da Liga dos Campeões.