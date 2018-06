Quando a Espanha começou a perder – e acabou campeã

Gelson da Conceição Tavares Fernandes, nascido na Praia, Cabo Verde, a 2 de Setembro de 1986 e naturalizado suíço, está associado a uma das mais notáveis excepções que confirmam a regra dos Mundiais de Futebol. A 16 de Junho de 2010, no estádio Moses Mabhida, em Durban, na primeira jornada do Grupo H, marcou o golo solitário da vitória suíça sobre a poderosa Espanha.

Até então tinham-se jogado 18 campeonatos do mundo e nunca uma equipa derrotada na primeira jornada conseguira chegar ao fim e sagrar-se campeã. Venceram sempre - salvo os empates da Inglaterra, que em 1966 fez 0-0 frente ao Uruguai, e da Itália em 1982, também com um nulo, diante da Polónia. Mas perder, nunca.

Se a regra se cumprisse, o golo de Gelson Fernandes, resultado de um contra-ataque com ressaltos vários e de desencontros entre a defesa e o guarda-redes Iker Casillas, colocaria a Espanha, campeã da Europa, fora da possibilidade de chegar ao título mundial. Mas as regras são feitas para serem quebradas – e neste caso foi isso que aconteceu: La Roja haveria de chegar ao título, deixando pelo caminho, entre outros, Portugal.

Gelson, então com 23 anos e no St. Etiénne de França, nem acreditou bem no que tinha sucedido. Depois do jogo, falou de várias coisas, todas na mesma linha: "surpresa", "um pouco de sorte", "muita sorte" e "a bola caiu-me aos pés, nem estou habituado a marcar golos".

Se o golo do jogador que em 2012 chegou a passar sem história pelo Sporting (seis jogos) foi o momento decisivo, a imprensa espanhola atribuiu a maior parte dos louros da proeza suíça ao treinador Ottmar Hitzfeld, arquitecto de uma teia que manietou o cérebro do jogo de Espanha, que era então Xavi.

Hitzfeld, uma lenda do futebol alemão, com sete títulos nacionais (dois pelo Borussia Dortmund e cinco pelo Bayern de Munique) e duas Champions (uma em Dortmund e outra em Munique), tornou-se treinador da selecção suíça em 2008 e ficou no cargo até ao Verão de 2014, quando o Mundial do Brasil terminou. Retirou-se com uma derrota por 0-1 frente à Argentina, mas foi uma derrota mais do que discutida, após prolongamento.