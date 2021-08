Cátia Azevedo: 'Nós somos muito mais que uma vinda aos Jogos, muito mais que uma medalha'

Depois de garantir um lugar nas meias-finais dos 400 metros, a velocista confortou Tiago Pereira, que tinha falhado a final do triplo salto. E deixou uma mensagem: "Qualquer português não resume o ano num dia de trabalho".

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Tudo o que precisa de saber todos os dias. Um resumo de notícias, no seu email. (Enviada diariamente)

A Newsletter Geral no seu e-mail

A qualificação para as meias-finais dos 400 metros dos Jogos Olímpicos tinha sido carimbada minutos antes e Cátia Azevedo estava já na zona mista para falar aos jornalistas. Antes de declarações à RTP, houve tempo para confortar com um abraço Tiago Pereira, que não tinha conseguido chegar à final do triplo salto.







Cátia Azevedo Lusa

Cátia Azevedo foi um trovão! Foi terceira na sua ronda e está nas meias-finais dos 400 metros pic.twitter.com/fL9GYwlwqr — Eurosport Portugal (@EurosportTV_Por) August 3, 2021

"Costumo dizer que nem os treinadores entendem muito como é estar aqui. Entramos aqui com um monte de possibilidades na nossa mão mas, até realizar, têm de ser feitas. O Tiago fez uma época extraordinária e muitas vezes nós, incluindo eu, caímos no erro de reduzir o campeonato à nossa época", afirmou, deixando depois um aviso às críticas de falta de medalhas portuguesas."Qualquer português não resume o ano de trabalho num dia de trabalho. Portanto, nós somos muito cruéis com nós mesmos e é uma das coisas em que estou a trabalhar. Nós somos muito mais que uma vinda aos Jogos, muito mais que uma medalha, um quarto lugar ou um quinto lugar. Porque não está ali representado todo o nosso ano. Deveria estar, mas nem tudo corre como nós queremos e sonhamos", disse a atleta de 27 anos, natural de Oliveira de Azeméis.

A portuguesa qualificou-se durante a madrugada para as semifinais dos 400 metros dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao terminar a segunda série no terceiro lugar, com o tempo de 51,26 segundos.

A velocista chegou a Tóquio2020 ao estabelecer o recorde nacional, que já lhe pertencia, em 50,59 segundos, a 3 de junho, na cidade espanhola de Huelva, e disputa pela segunda vez os Jogos Olímpicos, depois de um 31.º lugar no Rio2016. "Tenho vindo a fazer uma época muito boa, muito regular. Com muito trabalho em silêncio, altos e baixos. Uma época muito dura e só nós é que sabemos o que tem sido e o quão duro foi chegar aqui e ter bons resultados. Estou muito feliz", disse.



Sobre as possibilidades de uma chegada à final, diz estar "tudo em aberto". "Há possibilidades, sei das minhas possibilidades mas também do quão duro vai ser. Tudo pode acontecer, tanto para o meu lado como para o outro lado. Hoje foi um dia de sorrir, amanhã também o é mas pode ser de um sorriso mais triste ou mais alegre. Amanhã se verá, mas enquanto não há o amanhã, há o hoje."

As semifinais dos 400 metros vão ser disputadas na quarta-feira, a partir das 19h30 locais (11h30 em Lisboa), e a final na sexta, às 21h35 (13h35).