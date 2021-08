Tóquio2020: Pichardo garante final na despedida de Nélson Évora

O medalha de ouro em Pequim saiu da qualificação do triplo salto em lágrimas, depois de uma lesão no primeiro salto. Pichardo foi primeiro, com a melhor marca de sempre numa qualificação dos Jogos Olímpicos. Tiago Pereira esteve perto de chegar à final.

Uma qualificação do triplo salto com sabor agridoce para Portugal. Pedro Pablo Pichardo fez a melhor marca e é visto como o grande favorito à medalha de ouro na final que se disputa na madrugada de quinta-feira, mas a prova ditou o afastamento de Nélson Évora, que lesionou-se no primeiro ensaio e não foi além da última marca das eliminatórias, feita já em sofrimento. Tiago Pereira, em estreia nos Jogos Olímpicos, ficou perto de uma surpresa.



No caminho para a final, Pichardo, de 28 anos, registou 17,71 metros à segunda tentativa - a melhor marca de sempre numa ronda de qualificação dos Jogos Olímpicos na modalidade -, enquanto Évora, de 37 anos, e Pereira, de 27, ficaram pela primeira fase, com 15,39 e 16,71, respetivamente, como melhores saltos.

Avançavam para a final os atletas que conseguissem, pelo menos, 17,05 metros ou os 12 melhores, tendo Pichardo terminado a qualificação destacado no primeiro posto, enquanto Pereira foi 16.º classificado e Évora despediu-se do atletismo com o 27.º lugar.