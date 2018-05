Rúben dias, do Benfica, foi castigado com dois jogos de suspensão por agressão a Gelson Martins, do Sporting. A decisão foi tomada pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).A agressão aconteceu no Sporting-Benfica do último sábado, dia 5 de Maio e motivou a decisão da Comissão de Instrutores.Rúben Dias poderia ter recebido um castigo de entre um e dez jogos de suspensão.