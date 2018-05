A carregar o vídeo ...

A CMTV teve acesso a novas imagens do dérbi que mostram a insatisfação de Bruno de Carvalho com a prestação da equipa do Sporting no dérbi do passado sábado.

No final do jogo - que terminou empatado 0-0 -, quando os jogadores agradeciam aos adeptos, o presidente leonino virou as costas ao plantel, dirigiu-se para o túnel e, pelo caminho, visivelmente irritado, tirou a braçadeira e atirou-a ao relvado.