Rodrigo Conceição, o filho do treinador do FC Porto, foi criticado pela participação nas celebrações do título de campeão nacional. O filho de Sérgio Conceição foi visado nas redes sociais por ter estado junto do pai e da família, porque é jogador da equipa sub-19 do Benfica.O jovem de 18 anos assinou pelo Benfica em 2017. Nas redes sociais, alguns adeptos disseram que tinha vestido uma camisola do FC Porto, o que não é verdade, indica o Record . Rodrigo Conceição usou roupa casual.Entre os adeptos do Benfica que comentaram a presença de Rodrigo Conceição nas celebrações portistas, alguns também o apoiaram.