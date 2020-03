Bruno Lage recusou abordar o seu futuro no Benfica , após o empate 1-1 no terreno do Vitória de Setúbal, na 24.ª jornada da I Liga, este sábado, mas assegurou que não será um problema para o clube.

O técnico dos "encarnados" lembrou que, tal como ninguém previa que a equipa estivesse antes "um ano a vencer", também "ninguém previa que estivesse um mês sem ganhar" e garantiu que acredita ser uma solução e não um problema.

"Enquanto for a solução, não há problema. Quando passar a ser o problema, também não há problema nenhum", disparou Lage na conferência de imprensa após o desafio, no Estádio do Bonfim.

O treinador das 'águias' lamentou ainda as várias oportunidades de golo falhadas e disse estar consciente da "tristeza dos adeptos", mas prometeu "olhar em frente e resolver o problema".

"Estamos num momento que não conseguimos marcar golos e tivemos algumas oportunidades. Na primeira parte o Vitória tirou-nos a largura e a profundidade. Tentámos desmontar, mas não conseguimos marcar. Problemas acontecem sempre, mas temos de arranjar soluções e isso é marcar mais golos que o adversário", apontou o técnico.

A finalizar, Bruno Lage reiterou a confiança em Pizzi, que depois de igualar a partida aos 51 minutos, de grande penalidade, acabou por falhar um novo 'castigo máximo' aos 76 minutos, que poderia ter valido os três pontos à equipa.

"Não há que retirar a confiança. Temos é que lhes dar confiança. (Pizzi) marcou o primeiro penálti e depois foi visível muita areia em ambas as áreas. Não é desculpa, acontece, mas bateu o primeiro e a área ficou mais danificada", justificou Bruno Lage.

Com o empate a um golo no terreno do Vitória de Setúbal, o Benfica igualou, provisoriamente, o FC Porto no topo da tabela da I Liga, mas os 'dragões' podem conseguir uma vantagem de três pontos caso consigam derrotar hoje o Rio Ave, no Estádio do Dragão.